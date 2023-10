"Bairros desfavorecidos" têm voz no Festival Iminente

Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1

O Iminente, o festival de arte e música, vai acontecer este fim de semana no centro da cidade de Lisboa, no Terreiro do Paço. É o lugar mais central em que o Festival Iminente já se realizou. Passou por Monsanto e pela Matinha desde que foi criado em 2016 pelo artista Vhils.