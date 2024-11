Os distritos de Faro e de Beja mantêm-se sob aviso laranja até às 18h00, perante a previsão de aguaceiros fortes e trovoadas. Na quinta-feira, a baixa de Albufeira ficou parcialmente inundada, com estragos visíveis nos estabelecimentos comerciais.

A ministra da Administração Interna esteve no Algarve e reuniu-se com as autoridades locais para estudar medidas de prevenção.