Baixar o IVA dos bens essenciais é opção para apoiar as famílias, sugere Pedro Soares dos Santos

Antena 1

Pedro Soares dos Santos, presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins é o convidado do programa Conversa Capital, numa entrevista de Rosário Lira (Antena1) e Diana do Mar (Jornal de Negócios).