Baixas médicas. Fiscalização é reforçada a partir desta segunda-feira

Entram esta segunda-feira em vigor novas regras para controlar as baixas médicas com mais de três dias.

Os beneficiários do subsídio por doença passam a poder ser convocados para uma junta médica através de email ou telefone, em vez de carta como acontece hoje.



Os exames podem também passar a ser feitos através de videochamada.



Outra alteração tem a ver com o momento a partir do qual se pode realizar a junta médica.



Neste momento é preciso esperar 30 dias após a apresentação da baixa, mas com as novas regras passa a poder realizar-se a qualquer altura, desde que a convocatória seja enviada pelo menos com dois dias úteis de antecedência.