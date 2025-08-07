Balanço aponta para 148 bombeiros feridos e um morto desde o início do ano

De acordo com os dados publicados hoje no `site` da Liga dos Bombeiros Portugueses, os profissionais que ficaram feridos e o bombeiro que morreu, entre 01 de janeiro e 05 de agosto, estavam em serviço, tendo os casos acontecido na sequência de despistes ou de combate a incêndios.

A morte que consta no balanço agora feito aconteceu na sequência de um despiste que aconteceu logo no primeiro dia do ano, em Odemira. Na altura, um carro de combate a incêndios que regressava de uma ocorrência de incêndio despistou-se, tendo provocado a morte de um bombeiro e ferimentos nos restantes quatro ocupantes.

"Este nível de sinistralidade, mesmo que nalguns casos ligeira, é apontado pela LBP como motivo sério de monitorização dos seguros, dos valores e abrangência em causa", lê-se na nota publicada.

A Liga dos Bombeiros Portugueses assinalou ainda que a recente atualização dos seguros não deixou esta entidade satisfeita, "já que não atingiu os patamares que defendia, nomeadamente para os queimados".