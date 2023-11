Balcão do Bairro ajuda desfavorecidos com "um emprego ou uma casa"

É um projeto do Plano Metropolitano de Operações integradas em comunidades desfavorecidas. Tem apoios comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência.



Os Balcões do Bairro têm o apoio da Fundação Aga Khan e estão a avançar nas freguesias de Marvila, do Lumiar e de Santa Clara.



O projeto já ajudou várias pessoas a conseguirem um emprego, a ter uma casa ou a negociar divídas com as finanças.



Com a colaboração de associações que estão no terreno, este Balcão do Bairro proporciona computadores e espaços para acesso online a diferentes serviços e atendimento individual, para promover a empregabilidade, o apoio ao comércio local e um maior acesso da população a respostas sociais.



A Antena1 foi conhecer este projeto na freguesia de Santa Clara, na Associação de moradores do PER 11, na Alta de Lisboa.