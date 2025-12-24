Bananeiro, madeiro e consoada. As principais tradições do Natal português

Foto: Kevin Krüger - Unsplash

Em Braga, a preparação para a consoada de Natal é feita nas ruas, entre brindes e amigos, no tradicional bananeiro.



O centro histórico da cidade voltou esta quarta-feira a encher-se de milhares de pessoas que se juntaram para beber moscatel e comer bananas, combinação que para os bracarenses já deixou há muito de ser improvável.



A 300 quilómetros, em Penamacor, a tradição dita que é Natal quando se acende o madeiro junto à igreja matriz.



Centenas de pessoas juntam-se à volta de toneladas de sobreiro e, à meia-noite em ponto de dia 24, os jovens com mais de 18 anos assumem a responsabilidade de atear a fogueira. Trabalho que não foi fácil, especialmente com a madeira molhada das chuvas das últimas semanas.



Aquele que dizem ser o maior madeiro do país vai ficar aceso até ao dia 6 de janeiro.



Também em Vila Meã, Carregal do Sal, a chama não se apaga durante o Natal. É ao lume que se prepara a consoada. Na mesa, os produtos da terra, e à volta dela a família.