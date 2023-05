Banco Alimentar recolhe mais de 1.700 toneladas de alimentos

Mas esta campanha continua aberta e quem quiser contribuir ainda pode fazê-lo até dia 14 de maio. Existem vales disponíveis nas superfícies comerciais, ou com doações na página da internet da instituição: alimente esta ideia.pt

Apesar do contexto de inflação e das dificuldades que afetam muitas famílias, a presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, destaca a quantidade elevada de produtos doados pelos portugueses.Isabel Jonet já agradeceu a participação nesta campanha de recolha e também o contributo dos 40 mil voluntários que estiveram a receber os alimentos.Os produtos doados vão ser distribuídos, a partir desta semana, a instituições de solidariedade social que prestam apoiam a cerca de 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas.