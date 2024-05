A campanha realizou-se em cerca de duas mil superfícies comerciais de todo o país e mobilizou 40 mil voluntários.



Há hoje mais famílias com crianças a precisarem de ajuda em Portugal. Setúbal, Lisboa, Grande Porto, Madeira e Algarve são as zonas onde há mais pedidos.



No ano passado, os 21 Bancos Alimentares do país ajudaram cerca de 360 mil pessoas.