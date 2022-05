Bandeira LGBTi hasteada em frente à Câmara do Porto gera polémica

Foto: Cláudia Aguiar Rodrigues - Antena 1

Foi hasteada uma bandeira arco-íris em frente à Câmara Municipal do Porto, no âmbito das celebrações do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Mas esta iniciativa não foi isenta de protestos por parte do Bloco de Esquerda.