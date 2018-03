"Bangla em Lisboa". Surpreendente retrato de uma comunidade rendida a Portugal

Em Lisboa, cruzam-se sons, aromas e trajes vindos da Ásia que nos transportam, por instantes, para o outro lado do mundo.



"Bangla em Lisboa" conta as estórias de Pavel, um jovem jornalista que revela um olhar atento sobre a realidade do seu país; de Lúcia, uma portuguesa que se apaixonou por Azad e com quem casou; de Jalil que já abriu uma Guest House e que convive com todas as comunidades; de Ahmed, um estudante que está a fazer um pós graduação no Instituto Superior Técnico e de Sharmin, que é designer de moda e cujo grande sonho é ver os motivos portugueses, que desenha com rigor, aplicados aos saris.



"Bangla em Lisboa" é uma Grande Reportagem para ver esta quinta-feira no programa Linha da Frente, a seguir ao Telejornal.