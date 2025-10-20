Bárbara Flor de Lima é a nova diretora do Programa das Infeções Sexualmente Transmissíveis e VIH

A posição estava por ocupar desde setembro de 2022 quando a então diretora do programa, a médica Margarida Tavares, assumiu funções como secretária de Estado para a Promoção da Saúde na equipa do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Bárbara Flor de Lima é desde 2017 assistente hospitalar de Infecciologia no Hospital Fernando Fonseca, fazendo parte do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo das Infeções e da Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra.

Ente julho de 2023 e março de 2025 exerceu o cargo de diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca, tendo durante este período presidido a Comissão de Farmácia e Terapêutica da ULS Amadora/Sintra.

Anteriormente, entre setembro de 2021 e 2023, coordenou o GCL-PPCIRA do mesmo hospital, integrando também a Comissão de Qualidade e Segurança do Doente e a Equipa de Prevenção e Controlo de Legionella.

Bárbara Flor de Lima detém ainda as competências em Medicina do Viajante (fevereiro de 2020) e em Controlo de Infeção e Resistência aos Antibióticos (fevereiro de 2025), ambas atribuídas pela Ordem dos Médicos.

A nova diretora do programa da Direção-Geral da Saúde irá prosseguir com a estratégia do programa de promoção do acesso universal a prevenção, rastreio, diagnóstico precoce e tratamento adequados, combatendo o estigma e a discriminação, promovendo a participação ativa da sociedade civil das pessoas que vivem com a infeção pelo VIH e das comunidades mais vulneráveis.