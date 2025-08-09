Barco com 38 migrantes deu à costa no Algarve

por RTP

Foto: Guarda Nacional Republicana

Trinta e oito migrantes desembarcaram sexta-feira em Vila do Bispo, no Algarve. Chegaram numa pequena embarcação de madeira provenientes de Marrocos. O alerta foi dado pelas pessoas que estavam na praia da Boca do Rio.

Os 38 migrantes como especificou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado divulgado na sexta-feira, foram resgatados por esta força policial, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) e do Comando Territorial de Faro.

"Os migrantes encontravam-se em estado debilitado e a necessitar de cuidados médicos, tendo sido de imediato acionados os meios de socorro, que prestaram assistência no local", acrescentou a GNR, indicando que, "em coordenação com o INEM, foi efetuada a avaliação do estado de saúde" destes migrantes, "tendo sido posteriormente transportados para unidades hospitalares, para observação médica."

Na sequência de um alerta de um popular, por volta das 20:10 de sexta-feira, "foi detetada uma embarcação a aproximar-se da costa portuguesa, junto à Praia da Boca do Rio, em Budens", sendo que no interior "seguiam vinte e cinco homens, seis mulheres e sete menores", indicou a Guarda, num aditamento a informação divulgada anteriormente.
 
O socorro envolveu "dezenas de operacionais" desta força, da Proteção Civil de Vila do Bispo, INEM e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e Lagos. 

A embarcação será alvo de inspeção judiciária por parte Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão e posteriormente rebocada para Porto, pela Secção de Patrulhamento Marítimo do Destacamento de Controlo Costeiro de Sines.

Neste momento, prosseguem as diligências de triagem e a execução do Plano Nacional de Contingência de Fronteiras e Retorno. Os migrantes serão presentes hoje, dia 9 de agosto, às autoridades competentes.

A ação contou com o reforço do Comando Territorial de Beja da GNR, da Unidade de Intervenção e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).

"A intervenção policial reflete o inabalável compromisso da GNR com a salvaguarda da vida humana, através da articulação eficaz de diversas valências e meios. A GNR reafirma-se como uma Força 'Humana, Próxima e de Confiança'", conclui o comunicado divulgado por esta força policial.

c/ Lusa
