Barco de pesca naufraga ao largo de Sines e tripulação de sete pescadores a salvo

Em declarações à Lusa, o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional avançou que o alerta foi dado pelas 04:26, pelo vigilante da empresa Enerfuel (produção de biocombustíveis), comunicando que sete pescadores se encontravam na portaria da empresa pedindo ajuda.

"Os sete pescadores, em hipotermia, foram transportados pelas 05:28 em quatro ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Sines e INEM para o Hospital do Litoral Alentejano", precisou o responsável.

De acordo com o Ricardo Sá Granja, "após buscas na praia, a embarcação foi detetada às 07:58 por elementos da Capitania nas proximidades da lagoa da Sancha (Sines)".

Ainda segundo o responsável, a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência, "será elaborado respetivo expediente, e o proprietário será notificado para apresentar plano de remoção da embarcação".

Fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Litoral confirmou à Lusa que os "sete pescadores se encontravam em hipotermia, sendo que dois deles ainda apresentavam escoriações".

A mesma fonte indicou que no local esteve uma viatura da GNR com dois militares, uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Sines e Santiago do Cacém, uma viatura VMER do INEM com médico e enfermeiro, e meios da Capitania do Porto de Sines.

De acordo com a fonte "não foram avançadas explicações para o sucedido, sabendo-se só que os homens chegaram a terra por si só, tendo ido até à empresa pedir ajuda".