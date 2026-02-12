Barragem da Aguieira, a 99%, vai ter de debitar água para o Mondego

De acordo com o portal Infoágua o volume hídrico desta barragem tem estado a subir desde quarta-feira, período em que estava com 72 por cento, tendo atingido a cota máxima (124,5 metros) esta manhã.





O que significa que a barragem vai ter de começar a libertar mais água do que a está a receber, sob risco de colapsar, mas que vai acrescentar mais volume ao leito do Mondego.

Cláudia Aguiar Rodrigues - Antena 1





Segundo o portal, existem 32 albufeiras nacionais - para controlo de cheias - acima dos 80 por cento da capacidade máxima de armazenamento.





Também sob alerta da Proteção Civil está uma nova subida do caudal do rio Tejo. Subida essa prevista para a próxima noite, devido à chuva persistente e à sobrecarga das barragens, quer em Portugal, quer em Espanha.





A Protecção Civil mantém o alerta vermelho no Tejo, e salienta que a situação exige a máxima atenção durante as próximas 48 horas.