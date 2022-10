Barragem da Paradela atingiu um dos níveis de água mais baixos dos últimos anos

A bacia do Cávado, no norte do país, é uma das mais atingidas pela seca. A barragem da Paradela, no Gerês, é a que a que está em pior situação, com 7% da capacidade. Atingiu um dos mais baixos níveis dos últimos anos.