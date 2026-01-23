Barragem do Caia em Elvas efetua descargas pelo quarto ano consecutivo
A Barragem do Caia, concelho de Elvas, distrito de Portalegre, atingiu os 96,12% da capacidade de armazenamento de água e vai proceder a descargas de superfície na segunda-feira, pelo quarto ano consecutivo, foi hoje divulgado.
Numa nota publicada na página de Internet da Associação de Beneficiários do Caia (ABCAIA), consultada pela agência Lusa, é indicado que a descarga vai ocorrer na segunda-feira, "com início no período da manhã".
No `site` é possível observar que a barragem atingiu hoje um volume superior a 182 milhões de metros cúbicos (m3) de água, o que equivale a 96,12% da sua capacidade.
Em declarações à agência Lusa na segunda-feira, o gestor da ABCAIA, Luís Rodrigues, já tinha alertado que as descargas poderiam ocorrer pelo quarto ano consecutivo, tratando-se de "uma situação inédita" na história desta albufeira.
"Já houve tempos em que se faziam descargas de dois em dois anos ou de três em três. Agora, em quatro anos consecutivos, [a acontecer será] uma situação que é inédita", sublinhou.
A Barragem do Caia foi construída em 1963 e tem capacidade para armazenar cerca de 191 milhões de m3 de água.
A albufeira abastece os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte, todos do distrito de Portalegre, além de servir para a agricultura.
Depois de ser descarregada e libertada desta albufeira, a água segue o seu trajeto pelo rio Caia, entrando a seguir no curso do rio Guadiana, até chegar à Barragem do Alqueva.