Barreiro. Jovem morto a tiro em rua do Lavradio

A morte do jovem baleado foi confirmada às 23h12.



A nota da PSP detalha ainda que a testemunha terá ouvido disparos e viu duas pessoas a correr pela rua, uma das quais acabou por cair. A outra pediu-lhe que contactasse os meios de socorro, antes de retomar a aparente fuga.

A PSP indica, em comunicado, queA Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local, onde deparou comPouco depois das 23h00, chegaram ao local os Bombeiros do Sul e Sueste, que iniciaram manobras de primeiros socorros, a que se seguiu, alguns minutos mais tarde, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Barreiro.