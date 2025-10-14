País
Barreiro. Jovem morto a tiro em rua do Lavradio
Um jovem foi abatido a tiro, na noite de segunda-feira, numa rua do Lavradio, no concelho do Barreiro, adianta a Polícia de Segurança Pública. O caso está já sob investigação da Polícia Judiciária.
A PSP indica, em comunicado, que o crime terá sido perpetrado às 22h50. A vítima, um jovem entre os 18 e os 22 anos, foi atingida com um arma de fogo na zona superior do peito, perto do pescoço.
A Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local, onde deparou com o jovem caído e "uma pessoa/testemunha, a qual de imediato informou que já havia acionado os meios de socorro".A morte do jovem baleado foi confirmada às 23h12.
Pouco depois das 23h00, chegaram ao local os Bombeiros do Sul e Sueste, que iniciaram manobras de primeiros socorros, a que se seguiu, alguns minutos mais tarde, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Barreiro.
A nota da PSP detalha ainda que a testemunha terá ouvido disparos e viu duas pessoas a correr pela rua, uma das quais acabou por cair. A outra pediu-lhe que contactasse os meios de socorro, antes de retomar a aparente fuga.