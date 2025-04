Rui Minderico - Lusa

A TVI conta que o parto ocorreu com a grávida ajoelhada nos corredores da unidade saúde. Ana Paula Martins lamenta o episódio mas lembra que o caso poderia ter sido evitado com o contacto prévio para o INEM ou para a linha Saúde 24.



O hospital refere que a mulher estava a caminho do bloco de partos, e que depois de alertados os profissionais de saúde, foi transportada para o interior do bloco.