Base Aérea de Monte Real apoia população com banhos e refeições

Numa publicação na rede social Facebook, a Força Aérea anunciou que a base de Monte Real "está aberta à comunidade para banhos quentes e entrega de refeições".

Os banhos são disponibilizados em três períodos diários, entre as 09:00 e as 12:00, entre as 14:00 e as 18:00 e entre as 20:00 e as 21:00.

A entrega de refeições deve ser solicitada com duas horas de antecedência é e feita às 12:00 e às 19:00, na porta de armas.

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.