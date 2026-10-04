Base das Lajes. Governo dos Açores não foi contactado no âmbito do inquérito do MP

A informação foi avançada por José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas à margem das Jornadas Atlânticas de Turismo, na ilha de São Jorge.Para o presidente do Governo dos Açores, não há motivos para o Executivo ser tido em conta, já que se trata de uma matéria da responsabilidade do Governo da República.O Ministério Público confirmou na sexta-feira a abertura de um inquérito à legalidade da utilização da Base das Lajes, nos Açores, pela máquina de guerra dos Estados Unidos, na antecâmara da ofensiva contra o Irão.O inquérito decorre de uma queixa apresentada em abril pelo Bloco de Esquerda. O partido pedia então à Procuradoria-Geral da República que investigasse se a utilização da base respeitou a lei, argumentando desde logo tratar-se de uma "grosseira violação do Direito Internacional".