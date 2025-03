Ainda há memórias vivas da Batalha de Aljezur que é retratada na série da RTP. Resistem na Costa Vicentina as marcas do primeiro combate da Segunda Guerra Mundial em território português. O repórter Duarte Baltazar ouviu na primeira pessoa o relato de uma testemunha que se lembra do barulho da batalha e viu destroços guardados há 82 anos.