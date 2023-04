Batucada e cravos vermelhos na manifestação de apoio a Lula da Silva Portugal

"25 de Abril sempre, fascismo nunca mais" ou "Amor Lula" eram algumas das frases que podiam ler-se em cartazes empunhados por brasileiros, mas também por portugueses que se juntaram à manifestação, que decorreu em ambiente animado, com batucada e cravos vermelhos.

À chegada do Presidente brasileiro ao parlamento, os manifestantes entoaram os hinos de Portugal e do Brasil enquanto eram executados pela banda da GNR.

Mais tarde cantaram juntos uma das canções de Abril "Grândola Vila Morena", num momento em que passavam na lateral da AR deputados do Chega, o partido de André Ventura, cujos apoiantes se juntaram aos do ex-presidente do Brasil, de extrema-direita, Jair Bolsonaro, precisamente do lado oposto do Parlamento, como mandavam as regras de segurança.

A forma pacífica como esteve a decorrer a manifestação foi perturbada apenas ao início da manhã por um apoiante do ex-presidente Jair Bolsonaro que tentou passar as proteções e juntar-se aos manifestantes pró-Lula, tendo sido de imediato afastado pela polícia.

E no final por uma apoiante da extrema-direita que atravessou a zona com comentários contra Lula, quando os manifestantes já desmobilizavam. Mas tudo não passou de trocas de palavras.

De resto, os manifestantes cantaram quase a toda a manhã juntos "em Portugal e no Brasil sempre em defesa dos valores de abril" acompanhados pelo grupo Banque Mulheres que animaram a festa com dança, música brasileira e muita batucada.

Entre eles estava Artur Viana, que mora no Brasil mas veio de propósito para as comemorações do 25 de Abril. "Eu vim de propósito para as comemorações do 25 de Abril. Eu morava aqui há 49 anos. Assisti à prisão de Marcelo Caetano, estava lá com o meu filho. Então isto é muito emocionante para mim. Eu estou muito emocionado", confessou em declarações à Lusa entre o som dos batuques.

"Para mim há duas coisas, a presença do Presidente Lula aqui e o 25 de Abril, que faz 49 anos", sublinhou, lembrando que apesar de Bolsonaro, ex-presidente do Brasil "ter ido embora o perigo do fascismo continua".

Um dos momentos altos ocorreu quase no final, quando O Presidente do Brasil, Lula da Silva, deixou o parlamento, com a sua comitiva e rodeado de segurança.

O carro de Lula da Silva parou próximo da zona onde estavam os seus apoiantes, e durante alguns minutos ele e a sua mulher acenaram com os vidros fechados para todos os que ali se encontravam.

Beatriz estava "emocionada" por ter conseguido ver duas vezes o seu Presidente.

A brasileira, que escolheu Portugal para viver há três anos, depois de se aposentar, mas ainda ligada a um banco brasileiro, a Caixa Económica Federal, já tinha visto Lula da Silva em Queluz, na segunda-feira, depois de o Presidente do Brasil sair da cerimónia de entrega do prémio Camões ao músico brasileiro Chico Buarque, mas hoje foi tudo bem melhor.

"Estou aqui porque eu queria ver Lula, um líder mundial como o Lula não existe. Uma pessoa com 76 anos, recém-casado poderia ter ido gozar a vida (...) mas não, ele decidiu fazer a campanha mais brutal que o Brasil já teve. E fazer uma campanha num país continental como o Brasil não é fácil. Mas ele decidiu porque ele tem uma causa, que é o povo brasileiro".

Por isso, "ele é o melhor Presidente que o Brasil já teve", e "não podia deixar de vir", acrescentou.

"Em Queluz ele passou rapidamente e acenou para a gente, mas hoje ele parou, ele parou, e é sempre uma alegria no coração a gente ver esse exemplo e orgulho que é Lula" afirmou com toda a emoção a mulher que quer continuar a viver em Lisboa, "uma cidade maravilhosa".

A manifestação foi organizado pelo Núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) em Lisboa e por várias outras organizações da comunidade brasileira em Portugal e a ela se juntaram vários portugueses que afirmaram à Lusa ter vindo demonstrar apoio a "um estadista que defende a democracia".

A sessão solene de boas-vindas ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, é a última etapa da sua visita de Estado a Portugal, que começou no sábado, e decorre no dia do 49.º aniversário do 25 de Abril, antecedendo a tradicional sessão solene, marcada para hora e meia mais tarde.

Lula da Silva chegou de cravo na lapela à Assembleia da República, ligeiramente atrasado face à hora prevista, pelas 09:39, tendo como ruído de fundo as várias manifestações contra e a favor da sua presença.