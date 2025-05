Foto: Carlos Barroso - Lusa

Mariana Mortágua diz que o Portugal nunca esteve tão perto do período do fascismo como agora. A coordenadora do Bloco de Esquerda andou esta segunda-feira por Loulé e Peniche, onde visitou o Memorial Presos Políticos de Peniche ao lado do candidato e fundador do partido, Fernando Rosas.