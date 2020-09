BE quer que direito das grávidas a acompanhante seja respeitado

O Bloco de Esquerda quer que as mulheres grávidas continuem a ter o direito a estarem acompanhadas nas consultas e no parto. O partido diz que há instituições de saúde que estão a negar a presença de acompanhantes. O Bloco recomenda ao Governo que, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde reveja as normas estabelecidas para a Covid-19.