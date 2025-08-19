Beata de cigarro na origem de fogo de segunda-feira no concelho de Leiria

Na sua página no Facebook, o Comando Territorial de Leiria da GNR informou que na Gordaria, na União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, "uma `pirisca` de cigarro atirada para o chão originou um incêndio que destruiu 5,6 hectares de floresta e matos, obrigou ao corte da EN 113 e mobilizou vários meios da GNR".

Segundo a GNR, devido à "investigação realizada por militares do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente de Leiria, apoiados pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Leiria, foi possível detetar a origem do incêndio, recolher provas para posterior análise e apreender o objeto que lhe deu início".

Na informação, através da qual destacou que "uma beata não é inofensiva", a GNR alertou que "atirar uma beata pela janela pode provocar um incêndio", avisando ainda que "um pequeno gesto pode ter consequências gravíssimas".

O incêndio deflagrou pelas 13:00 e no combate estiveram envolvidos mais de uma centena de operacionais, apoiados por dezenas de viaturas e vários meios aéreos. Cerca das 18:50, o fogo estava em fase de consolidação.

À agência Lusa, o tenente-coronel Vítor Correia, do Comando Territorial de Leiria da GNR, disse que "havia uma beata no ponto de ignição" do incêndio.

"Esse vestígio foi sinalizado, recolhido e tratado como elemento de prova, para ser apresentado no processo junto da autoridade judicial", esclareceu Vítor Correia.

O tenente-coronel apelou às pessoas que transitam na via pública e condutores ou ocupantes de viaturas para que tenham o máximo de cuidado e "evitem esse tipo de comportamento".

"Além de ser uma contraordenação no âmbito do Código da Estrada, pode originar um incêndio que pode assumir grandes dimensões e colocar em causa pessoas e bens", acrescentou Vítor Correia.

SR (EYC) // SSS

Lusa/Fim