Bebé de dois meses morre no hospital horas depois de ser atropelada em Albufeira
Uma bebé de dois meses morreu hoje após ter sido atropelada em Albufeira, apesar de ainda ter sido transportada com vida para o hospital de Faro, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Faro da GNR.
O atropelamento registou-se na Avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, no distrito de Faro, pelas 09:17, e as vítimas foram a bebé, com dois meses, e a mãe, que não sofreu ferimentos, adiantou o capitão António Ramos.
"Ocorreu um atropelamento de mãe e filha. Inicialmente o condutor ausentou-se do local, mas, minutos depois, deve ter caído em si e regressou. A menor, bebé, foi evacuada em estado crítico para o hospital de Faro, a mãe não sofreu ferimentos", referiu.
O oficial da GNR explicou que "a bebé veio a falecer durante a tarde, no hospital de Faro".
A mesma fonte esclareceu que, apesar de ter deixado o local do atropelamento logo após ter ocorrido, o condutor do veículo envolvido regressou cerca de 15 minutos depois.
O processo ficou em investigação pelo Núcleo de investigação de Crimes de Acidente de Viação, concluiu.