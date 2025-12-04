Bebé de três meses levada do Hospital de Gaia pela mãe contra ordem do tribunal

Uma bebé de três meses que estava internada no Hospital de Gaia foi levada pela mãe contra uma ordem do tribunal. A mulher estava autorizada a acompanhar o internamento da menina, que devia ser entregue a uma família de acolhimento.





A mãe levou a bebé na tarde de quarta-feira, quando conseguiu retirar a pulseira de segurança da menina e, deste modo, levá-la sem que o alarme disparasse ao passar pelas portas do serviço de Pediatria. A mulher levou a filha após ser informada pelo tribunal de que esta seria entregue a uma família de acolhimento. A pulseira eletrónica foi encontrada intacta no caixote do lixo da casa de banho do quarto onde a criança estava internada.





Jornal da Tarde | 4 de dezembro de 2025



O responsável adiantou que o caso foi comunicado à PSP e que o hospital abriu um inquérito interno para avaliar todas as circunstâncias que levaram a este incidente. “A pulseira, se tivesse sido danificada, cortada, o alarme disparava imediatamente. Portanto ela foi tirada não sei como, não imagino como, mas com algum trabalho ela foi retirada”, declarou esta manhã o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Gaia.O responsável adiantou que o caso foi comunicado à PSP e que o hospital abriu um inquérito interno para avaliar todas as circunstâncias que levaram a este incidente.





"Nós vamos avaliar tudo, vamos avaliar o sistema das pulseiras, vamos avaliar como é que foi possível ela ter sido retirada e vamos fazer os testes todos que pudermos", garantiu Luís da Cruz Matos aos jornalistas.





O responsável garantiu que os “sistemas de segurança estavam a funcionar”, mas “a mãe ao retirar a pulseira inibiu o sistema”.







"Temos de retirar daqui uma aprendizagem para que isto não se repita, isto não pode voltar a acontecer, nós não vamos deixar que isto volte a acontecer e, por isso, vamos retirar daqui todos os ensinamentos", referiu.



A administração hospitalar vincou ainda que não pode ser imputada responsabilidade aos funcionários pelo sucedido.





Fonte da PSP/Porto adiantou à agência Lusa que está a investigar a situação, através da divisão de investigação criminal, acrescentando que, neste momento, se encontra a realizar diligências no sentido de encontrar a mãe e a bebé.



Em causa pode estar a prática de um crime de subtração de menores, acrescentou.