Bebé encontrado em caixote do lixo estava "sem qualquer tipo de proteção"

De acordo com o comissário da PSP André Serra, quando foi encontrado o recém-nascido(…), estava simplesmente dentro do caixote do lixo da maneira como nasceu”.O bebé, do sexo masculino, “aparentava não ter tido qualquer tipo de assistência médica” até ao momento em que foi encontrado, acrescentou a PSP.Quando o bebé estiver completamente estável deverá ser encaminhado para uma instituição de apoio.“A investigação está a decorrer, de momento”, declarou André Serra.

Em causa podem estar vários crimes, entre os quais oA situação foi comunicada às entidades competentes e será agora investigada pela Polícia Judiciária. “Todos os meios de prova foram recolhidos” e no local encontram-se algumas câmaras de videovigilância cujo conteúdo será agora analisado, informou a PSP.O bebé foi descoberto na tarde de terça-feira por um cidadão que ouviu barulho vindo do caixote do lixo onde se encontrava o recém-nascido.Outra pessoa que passava no local assistiu à situação e ajudou a chamar os meios de emergência médica.O bebé,foi de seguida encaminhado para o Hospital Dona Estefânia e está, agora, em estado estável.