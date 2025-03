Bebé infetado com sarampo no interior do Hospital de Santa Maria

Foto: António Antunes - RTP

Este bebé terá ficado doente na sequência de outro caso, de um bebé que entrou em Santa Maria doente, no início deste mês.



Ambos têm menos de um ano e ainda não estavam vacinados. A mãe do primeiro bebé doente também não estava vacinada.



O caso que agora teve alta foi detetado depois de terem sido feitos mais de 50 rastreios, na sequência da criança que foi internada no início de março.



Nesses rastreios foi detetado o caso do segundo bebé e numa profissional de saúde que teve apenas sintomas ligeiros.



Segundo os especialistas, só a vacinação em massa, que permite imunidade de grupo, impede sintomas graves em pessoas que não puderem ser vacinadas.