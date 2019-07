Partilhar o artigo Bebé Matilde. Medicamento mais caro do mundo pode chegar a Portugal este ano Imprimir o artigo Bebé Matilde. Medicamento mais caro do mundo pode chegar a Portugal este ano Enviar por email o artigo Bebé Matilde. Medicamento mais caro do mundo pode chegar a Portugal este ano Aumentar a fonte do artigo Bebé Matilde. Medicamento mais caro do mundo pode chegar a Portugal este ano Diminuir a fonte do artigo Bebé Matilde. Medicamento mais caro do mundo pode chegar a Portugal este ano Ouvir o artigo Bebé Matilde. Medicamento mais caro do mundo pode chegar a Portugal este ano