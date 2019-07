Bebé Matilde não vai receber para já medicamento de dois milhões

O fármaco não cura a doença, mas impede a progressão.



O objetivo é ajudar a estabilizar a situação e preparar a bebé para o tratamento americano, mais inovador e que pode levar à cura.

Apesar de existirem em Portugal mais nove crianças com atrofia muscular espinhal, nunca terá sido submetido à Autoridade Nacional do Medicamento qualquer pedido para a utilização especial do fármaco americano.