Bebé nasce a caminho do hospital. Grávida tinha estado duas horas antes na maternidade
Nasceu mais um bebé a caminho do hospital, desta vez em Coimbra.
A grávida de 38 semanas tinha estado duas horas antes na Maternidade Daniel de Matos em Coimbra, onde estava a ser seguida.
Por indicação médica, a grávida regressou a casa, mas pouco depois voltou a sentir dores. Acabou por nascer no carro dos pais e só depois foram chamados os Bombeiros de Vieira de Leiria.
O parto ocorreu durante a madrugada por volta das 2h30.
Os bombeiros partilharam uma fotografia do momento na página de Facebook e adiantam que foram chamados já depois do nascimento do bebé.
No local estiveram duas viaturas e quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, em conjunto com a equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.
Segundo os bombeiros, a mãe e o bebé encontram-se bem.
