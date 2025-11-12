Bebé nasce em Uber. Grávida ia a caminho do hospital

Ao fim do dia, já com contrações, chamou um Uber para voltar ao hospital, mas entrou em trabalho de parto enquanto ia a caminho.





"Lamentamos muito, incomoda-nos muito que estas situações aconteçam, mas relativamente a esta situação, como outras semelhantes, tenho de remeter a explicação desse caso para a unidade local de saúde respetiva", afirmou Ana Paula Martins. A mãe e o bebé estão bem, mas permanecem internados. Sobre este caso, a ministra da Saúde remete as explicações para a unidade local de saúde, mas confessa-se incomodada com o caso.





Fernando Cirurgião, diretor de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, assegura que a grávida esteve na unidade de saúde por cerca de três horas durante a tarde. "Constatou-se que as dores que ela tinha provavelmente não eram dores relacionadas com trabalho de parto", acrescentou em declarações à RTP. A mulher esteve sob vigilância e fez um CTG., acrescentou em declarações à RTP.





O responsável adiantou que a grávida foi medicada para as dores e foi encaminhada para casa.





Ao chegar a casa teve de subir "três andares" para chegar a casa e depois "teve de descer outros três" para voltar a sair.





Cerca de duas horas após ter tido alta, a grávida recorreu a um TVDE e acabou por entrar em trabalho de parto.

A mulher de 37 anos, começou com contrações na terça-feira ao final da tarde, pouco tempo depois de ter tido alta do hospital São Francisco Xavier.