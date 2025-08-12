Bebé nasce na rua. Serviços Partilhados do Ministério da Saúde reconhecem "erro humano" na triagem

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) indicam ter solicitado uma "averiguação" ao operador privado do SNS 24 "a fim de aferir o sucedido na chamada para a Linha SNS 24" no caso da utente grávida que deu à luz um bebé em plena rua, no Carregado.





"De acordo com averiguação preliminar solicitada pela SPMS ao operador privado da Linha SNS 24, existiu um erro humano na aplicação do algoritmo de triagem e no encaminhamento, levando a que a chamada não tivesse sido transferida para o INEM", reconhecem os Serviços Partilhados.





Os SPMS indicam que a chamada da utente foi registada às 10h16 de 11 de agosto e que a mesma atendida por um enfermeiro "no espaço de 17 segundos".





Segundo o Ministério da Saúde, "o processo de triagem durou cerca de quatro minutos" e a utente foi encaminhada para um serviço de urgência obstétrico.





"Naquele momento, e para a área de abrangência geográfica, o prestador de saúde disponível no sistema de informação era o Hospital Beatriz Ângelo – Loures", lê-se no comunicado.





"A SPMS lamenta os factos relatados e reafirma o seu empenho e compromisso na melhoria contínua dos serviços prestados pela Linha SNS 24", lê-se ainda.