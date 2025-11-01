Bebé nasce no carro dos pais. Grávida tinha estado duas horas antes na maternidade

Pelas 21h26, a grávida recebeu indicação médica para regressar a casa, em Carvide, no município de Leiria, a cerca de 80 quilómetros da maternidade.



O hospital garante que foi efetuada uma "avaliação clínica completa" e que não foi detetada qualquer alteração.





O casal ainda tentou regressar ao hospital, mas o bebé acabou por nascer no carro, à porta de casa. "Os parâmetros avaliados encontravam-se dentro da normalidade, não existindo, à data, sinais clínicos que justificassem internamento ou que permitissem antecipar a ocorrência de parto iminente", acrescenta ainda a ULS de Coimbra.No entanto, pouco depois a mulher começou a sentir contrações.

No local estiveram duas viaturas e quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, em conjunto com a equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.





Segundo os bombeiros, a mãe e o bebé encontram-se bem e estão agora internados na Unidade Local de Saúde de Leiria.