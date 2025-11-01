País
Bebé nasce no carro dos pais. Grávida tinha estado duas horas antes na maternidade
A mulher, grávida de 38 semanas, tinha sido vista poucas horas antes na Maternidade Daniel de Matos em Coimbra, onde estava a ser acompanhada.
Pelas 21h26, a grávida recebeu indicação médica para regressar a casa, em Carvide, no município de Leiria, a cerca de 80 quilómetros da maternidade.
O hospital garante que foi efetuada uma "avaliação clínica completa" e que não foi detetada qualquer alteração.
"Os parâmetros avaliados encontravam-se dentro da normalidade, não existindo, à data, sinais clínicos que justificassem internamento ou que permitissem antecipar a ocorrência de parto iminente", acrescenta ainda a ULS de Coimbra.No entanto, pouco depois a mulher começou a sentir contrações. O casal ainda tentou regressar ao hospital, mas o bebé acabou por nascer no carro, à porta de casa.
O parto, realizado pelo próprio pai, ocorreu durante a madrugada por volta das 2h30. Só depois foram chamados os Bombeiros de Vieira de Leiria.
Os bombeiros partilharam uma fotografia do momento na página de Facebook e adiantam que foram chamados já depois do nascimento do bebé.
No local estiveram duas viaturas e quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, em conjunto com a equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.
Segundo os bombeiros, a mãe e o bebé encontram-se bem e estão agora internados na Unidade Local de Saúde de Leiria.
