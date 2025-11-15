País
Bebé nasce no carro na área de serviço de Silves
Uma bebé nasceu no carro dos pais, na área de serviço de Silves, no Algarve. Durante a depressão Cláudia, os pais perceberam que as Urgências de Obstetrícia e bloco de partos de Portimão estavam fechados.
(em atualização)
A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã. Uma menina nasceu dentro de um carro, na área de serviço de Silves da A22, quando os pais seguiam a caminho do hospital no meio do temporal que está a afetar o Algarve este sábado.
O parto terá sido auxiliado por um bombeiro da corporação de Silves que estava de folga.
O parto terá sido auxiliado por um bombeiro da corporação de Silves que estava de folga.