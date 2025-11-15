Bebé nasce no carro na área de serviço de Silves

(em atualização)





A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã. Uma menina nasceu dentro de um carro, na área de serviço de Silves da A22, quando os pais seguiam a caminho do hospital no meio do temporal que está a afetar o Algarve este sábado.



O parto terá sido auxiliado por um bombeiro da corporação de Silves que estava de folga.