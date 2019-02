Belém mantém condecorações a Cristiano Ronaldo

RTP01 Fev, 2019, 16:29 / atualizado em 01 Fev, 2019, 16:53 | País

Depois da condenação na justiça espanhola, Cristiano Ronaldo não vai perder nenhuma das condecorações que recebeu da República Portuguesa. A informação foi confirmada por uma fonte de Belém.



Um parecer do Conselho das Ordens Honoríficas considerou que não havia razão para instaurar um inquérito, considerando que "a situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no n.º 1 do artigo 55º da Lei 5/2011, de 2 de Março”.



Cristiano Ronaldo foi condenado a 22 de janeiro de 2019, em Espanha, por fraude fiscal, ficando com uma pena suspensa de 23 meses e obrigado a pagar uma multa de 18,8 milhões ao fisco espanhol.



O atual avançado da Juventus, e capitão da Seleção Portuguesa, foi condecorado em 2004 como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2014 por Cavaco Silva, com o mesmo título. Em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o jogador com a Grã Cruz da Ordem de Mérito.



O Governo regional da Madeira já tinha anunciado que as condecorações dadas ao internacional português iriam manter-se.