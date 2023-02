Belém. Novo Jardim da Praça do Império abre ao público

, ali colocados nos anos 60 do século passado.





Em 2014, as obras de requalificação do Jardim da Praça do Império estiveram envoltas em polémica por estar prevista a retirada dos oito brasões referentes às ex-colónias criados pelo Estado Novo.

, tendo o então presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, explicado que "não há nenhum projeto de retirada de qualquer brasão" do Jardim da Praça do Império, em Belém, porque os arranjos florais dos anos 60 já não existiam há décadas.

Mas os brasões em calçada portuguesa não são a única novidade das obras de requalificação de dois anos do Jardim que fica mesmo em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.















Depois de ter estado encerrado cerca de dois anos para obras de requalificação, reabriu esta terça-feira ao público, em Lisboa, o Jardim do Império em Belém.