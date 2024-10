A Benfica SAD, o antigo presidente do clube encarnado Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves e a SAD do Vitória de Setúbal estão formalmente acusados pelo Ministério Público de terem simulado a compra e a venda de jogadores entre 2016 e 2019. O objetivo seria o de injetar dinheiro no clube sadino, que atravessava dificuldades financeiras.