Bengala Branca. Apenas 1% das marcas e produtos em Portugal têm rótulos em braille

A Associação dos Cegos e Ambliopes em Portugal diz que não chega a 1% as marcas que têm rótulos em braille. A falta de informação faz com que os cegos se sintam excluídos em atividades tão triviais como cozinhar. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Bengala Branca. Uma data que pretende chamar à atenção para as barreiras que as pessoas com deficiência visual enfrentam todos os dias.