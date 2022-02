BES. Primeira sessão da instrução do processo principal começa hoje

entre os quais associação criminosa, burla qualificada, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento, infidelidade e manipulação de mercado.





O inquérito do processo "Universo Espírito Santo" teve origem numa notícia de 3 de agosto de 2014 sobre a medida de resolução do BES. Ou seja, mais de sete anos depois, tem início a fase de instrução do processo, no Tribunal Central de Instrução Criminal, com o juiz Ivo Rosa.





A audiência está marcada para as duas da tarde no Campus de Justiça em Lisboa.

Deverão ser chamados assistentes e testemunhas. De acordo com o agendamento previsto para a sessão, Manuel Jesus Oliveira e Irene Simões Oliveira serão os primeiros dos 123 assistentes do processo a falar, seguindo-se os depoimentos de quatro testemunhas, com intervalos de 30 minutos para cada.





O advogado Nuno Silva Vieira, que representa 1.600 lesados do BES, vai marcar presença.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, o caso junta no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.







Segundo o Ministério Público (MP), cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas,Iniciado a 12 de agosto de 2014, o inquérito teve origem numa notícia de 3 de agosto desse ano sobre a medida de resolução do BES e analisou um conjunto de alegadas perdas sofridas por clientes das unidades bancárias Espírito Santo.O despacho do MP chegou quase seis anos depois, em 2020, deduzindo acusação contra 25 arguidos (18 pessoas e sete empresas), num total de 348 crimes. Em janeiro de 2022 foi deduzida acusação contra mais cinco arguidos e 13 crimes, para os totais de 30 arguidos e 361 crimes.