Bicos, mistura, sementes, alfarroba. Antena 1 foi ao pão logo pela manhã

O trabalho começa bem cedo para um pasteleiro, um chefe de pastelaria e um padeiro. O ambiente mais fresco no exterior contrasta com o calor da sala onde trabalham, por causa do forno."Está aqui na frente e a gente sua um pouco", comenta o padeiro Eduardo Gonçalves.Brasileiro, veio para Portugal há três anos e, no momento em que fala com a rádio pública, está a tratar do pão de bicos.São muitos os tipos de pão que saem daqui: bicos, de água, mistura, integral, sementes, beterraba, alfarroba e os chamados cachitos, que costumam ter fiambre no seu interior.Eduardo Gonçalves diz que "o fermento faz toda a diferença", sendo que o trabalho que faz esta quinta-feira é com a fermentação lenta."É o pão de massa mãe", explica, mas que fica a "fermentar mais lentamente para o pão ficar mais bonito e para abrir mais".