Bicos, mistura, sementes, alfarroba. Antena 1 foi ao pão logo pela manhã
Alimenta a humanidade há mais de 12 mil anos: no Dia Mundial do Pão, a Antena 1 foi à padaria Visconde, em Coimbra, para acompanhar as primeiras fornadas da manhã.
O trabalho começa bem cedo para um pasteleiro, um chefe de pastelaria e um padeiro. O ambiente mais fresco no exterior contrasta com o calor da sala onde trabalham, por causa do forno.
"Está aqui na frente e a gente sua um pouco", comenta o padeiro Eduardo Gonçalves. Brasileiro, veio para Portugal há três anos e, no momento em que fala com a rádio pública, está a tratar do pão de bicos.
São muitos os tipos de pão que saem daqui: bicos, de água, mistura, integral, sementes, beterraba, alfarroba e os chamados cachitos, que costumam ter fiambre no seu interior.
Eduardo Gonçalves diz que "o fermento faz toda a diferença", sendo que o trabalho que faz esta quinta-feira é com a fermentação lenta.
"É o pão de massa mãe", explica, mas que fica a "fermentar mais lentamente para o pão ficar mais bonito e para abrir mais".
