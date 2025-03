Bilha Solidária aumenta para 15 euros

O anúncio foi feito no parlamento, na comissão de ambiente e energia, pela ministra Maria da Graça Carvalho.





Esta medida foi lançada em 2022, e oferece uma comparticipação mensal de 10 euros por botija de gás aos beneficiários da tarifa social de energia elétrica e de prestações sociais mínimas.







De acordo com os dados do ministério do Ambiente e da Energia, entre 2022 e janeiro de 2025, foram atribuídos 215 mil apoios de 10 euros, num valor total de 2,15 milhões de euros.





Apesar desta iniciativa ficou por atribuir 1,4 milhões de euros destinados a este apoio, devido a falta de informação e o processo de obtenção do apoio, que obriga os beneficiários a deslocarem-se a uma junta de freguesia.