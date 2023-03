Bispo de Beja pede perdão e afirma que "não há lugar para abusadores no sacerdócio"

Agora, num comunicado enviado à agência Ecclesia e publicado na página da rede social Facebook do jornal diocesano Notícias de Beja, o bispo diz que as suas declarações anteriores não refletem o que pensa e compreende a "deceção que provocou dentro e fora da Igreja".

No comunicado, o bispo de Beja assume que os abusos de menores “são de máxima gravidade” e provocam “efeitos devastadores”."Se praticados por homens dedicados a Deus, são ainda mais graves e são blasfémias", vincou."A investigação deve ser rápida e seguir as regras claras definidas pelo Papa Francisco. A colaboração com as autoridades deve ser plena e deve ser cumprida plenamente a lei civil e penal", assinalou.A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4.815 vítimas. Vinte e cinco casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados.