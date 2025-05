Bispo de Leiria-Fátima antecipa pontificado marcado pela atenção mais frágeis

"O novo pontífice escolheu o nome de Leão, evocando a memória de Leão XIII, o grande Papa da encíclica `Rerum Novarum`. Este nome faz-nos sonhar com um pontificado marcado pela atenção aos mais frágeis e pela promoção da justiça social, tema bem caro à herança que nos deixa o Papa Francisco", afirmou, numa nota enviada à comunicação social, José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi hoje eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.

"O facto de o Papa Leão XIV pertencer à Ordem de Santo Agostinho, padroeiro da nossa Diocese de Leiria-Fátima, toca-nos particularmente. Sentimos que há uma ligação espiritual que nos aproxima e que o Santo Padre, com o seu carisma agostiniano, poderá trazer ao mundo uma mensagem de profunda interioridade e busca da verdade", adiantou José Ornelas.

O bispo declarou-se ainda particularmente tocado quando o novo Papa rezou uma Avé Maria no final da sua apresentação na Praça de São Pedro, em Roma.

"Esse gesto simples e cheio de significado revela o seu coração mariano e faz-nos pensar em Fátima, na confiança de que Nossa Senhora o acompanhará nesta nova missão", realçou o responsável da Diocese de Leiria-Fátima.

José Ornelas acrescentou que teve "a graça de conhecer o Papa Leão XIV quando ambos" serviam como superiores gerais nas respetivas congregações.

"Por diversas ocasiões pude testemunhar a sua humanidade, a sua profunda vida espiritual e a sua vasta experiência missionária", sublinhou o prelado.

Para o bispo de Leiria-Fátima, "a Igreja está em boas mãos".

"Rezamos por ele, pedindo a Deus que o ilumine, que o fortaleça e que lhe conceda a alegria de ser um bom pastor, guiando o povo de Deus com amor e sabedoria", adiantou, referindo que "a escolha do Santo Padre é um sinal da presença e da ação do Espírito Santo na condução da Igreja".