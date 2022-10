Bispo do Porto "não recorda" ter recebido denúncia de abuso sexual

Um pedido de alteração das responsabilidades parentais relativamente a uma criança, revelou um passado complexo, mantido em silêncio. A alegada vítima conheceu o padre Heitor Antunes com 12 anos, a relação física começou aos 14. Na altura não percebeu que a situação podia ser de abuso sexual mas sabia que o que estava a fazer era proibido. Decidiu falar com o atual bispo do Porto D. Manuel Linda que na altura era professor de religião e Moral.



Em comunicado, o bispo do Porto, explicou que não se lembra de ter recebido esta queixa: "Não me consigo recordar minimamente de nada parecido com essa denúncia. Se alguma vez tivesse recebido alguma denúncia, teria reportado imediatamente ao meu Bispo. Se alguma vez uma denúncia não teve acolhimento pela Igreja, só posso pedir perdão por essa falha. "



O caso foi escondido dos pais da alegada vítima, algumas amigas sabiam mas nunca a aconselharam a fazer uma denuncia. Duas décadas depois a história foi contada a um advogado.



Não é a primeira vez que o padre Heitor Antunes está na mira da justiça. Pediu entretanto dispensa das funções de padre, trabalha num lar de idosos em Vila Real e pediu no tribunal que sejam estabelecidas visitas regulares à filha. A mãe e o advogado da criança não se opõem desde que seja garantida a segurança da menor tendo em conta o passado do ex-sacerdote. Por isso pedem uma avaliação psiquiátrica do progenitor.



A queixa foi também remetida à Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na igreja católica. Heitor Antunes não respondeu às tentativas de contacto da RTP.