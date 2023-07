Bispo José Ornelas destaca que Américo Aguiar será um dos conselheiros do Papa

O Papa Francisco anunciou hoje a criação de 21 novos cardeais, tendo escolhido o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, segundo uma publicação do canal Vatican News na rede social Twitter.

"É com grande alegria que recebi a nomeação cardinalícia de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, para cardeal", afirmou José Ornelas, presidente da CEP.

"Para a Igreja portuguesa, é uma notícia feliz que nos alegra pelo reconhecimento do trabalho de D. Américo e a sua dedicação à Igreja, mas também para nós todos, como Igreja portuguesa, na nossa união com o Santo Padre, uma vez que os cardeais são os primeiros conselheiros do sucessor de Pedro em Roma, e para a Igreja", afirmou José Ornelas.

O presidente da CEP vê também na escolha de Américo Aguiar "um reconhecimento grato do seu trabalho à frente da Fundação JMJ (Jornada Mundial da Juventude)", acreditando que a nomeação será "um estímulo para todos os jovens em Portugal" e para a JMJ "que estão à beira de se realizar".

Américo Aguiar é o principal responsável da Igreja Portuguesa pela realização da JMJ, que se vai realizar em Lisboa e em Loures na primeira semana de agosto.

O bispo auxiliar será o 48.º cardeal português, segundo a agência Ecclesia.

"Este reconhecimento para nós todos é muito grato", concluiu José Ornelas, desejando a Américo Aguiar "as maiores felicidades no desempenho desta nova missão que o Santo Padre lhe confia como Cardeal".

Segundo a Ecclesia, o Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros, incluindo cinco portugueses: Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito e José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos.

Da lista de 21 nomes, três terão mais de 80 anos no momento da sua criação como cardeal.

"Rezemos pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, misericordioso e fiel sumo sacerdote, eles possam ajudar-me no meu ministério como bispo de Roma para o bem de todo o santo povo fiel de Deus", disse hoje o Papa, citado pela agência italiana ANSA.

Américo Aguiar, de 49 anos, é natural de Leça do Balio, Matosinhos, e desempenhou as funções de pároco de São Pero de Azevedo (Campanhã) entre 2001 e 2002, foi notário da Cúria Diocesana do Porto entre 2001 e 2004, chefe do gabinete de informação e comunicação da Diocese do Porto entre 2002 e 2015, vigário geral e chefe de gabinete dos bispos Armindo Lopes Coelho, Manuel Clemente e António Francisco dos Santos, tendo exercido as funções de capelão-mor da Misericórdia do Porto.

Foi também pároco da Sé entre 2014 e 2015 e foi nomeado cónego do Cabido da Sé do Porto em 2017.

Desde 2011, Américo Aguiar preside à direção da Irmandade dos Clérigos e, em 2016, assumiu a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, além de desempenhar as funções de diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da CEP.