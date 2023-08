Bispo José Ornelas na RTP3. Jornada já "valeu a pena por ter acontecido"

"Valeu a pena por ter acontecido", considerou José Ornelas, lembrando que "esta gente que chegou aqui não é gente abastada (...) são pessoas que fizeram muitos sacrifícios para chegar aqui".



"Dar vida às nossas cidades e viver esta experiência de internacionalidade à sombra da igreja (...) o mundo precisa disto, o mundo precisa de esperança, o mundo precisa dos jovens", acrescentou.



Sobre o papa, o presidente da Conferência Episcopal considera que "Francisco tem como grande documento a alegria do evangelho, é um papa do evangelho e o evangelho é quebrar tabus".



"Francisco vem da Argentina, vem da América do Sul, sofrida mas muito crente e que tem um sonho de um mundo melhor e ele é a voz dessa gente".



Sobre o lugar de cardeal patriarca de Lisboa que vai ficar vago e da possibilidade de vir a ocupar esse cargo, José Ornelas considera que "não faz sentido nenhum, há mais gente, não se preocupe".