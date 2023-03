Bispos respondem com medidas ao relatório sobre abusos sexuais

Os bispos reúnem-se durante o dia em Fátima, em assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), e apresentam as suas conclusões às 18h00 em conferência de imprensa, sendo esperado o anúncio de medidas imediatas por parte da hierarquia católica.A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, que validou 512 dos 564 testemunhos, aponta, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815, tendo alertado desde logo que os dados “devem ser entendidos como a ‘ponta do iceberg’”.No dia da apresentação do relatório da comissão independente, 13 de fevereiro, o presidente da CEP, José Ornelas, reconheceu que os resultados não podem ser ignorados e admitiu estar-se perante uma “situação dramática” que será difícil ultrapassar.